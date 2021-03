Greta Thunberg – hier im Januar 2019 in Lausanne – ruft zur Teilnahme an Klimastreiks auf

«Wir sehen uns am Klimastreik»

Greta Thunberg nimmt die Befunde von Shanna Swan in einem Tweet auf. Dazu schreibt sie auf englisch: «Wir sehen uns alle am nächsten Klimastreik.» An wen richtet sich Thunberg damit? An Männer mit kleinem Penis? An Männer allgemein? An die gesamte Weltbevölkerung, die durch Umweltverschmutzung bedroht ist? Der Tweet von Thunberg, die im Januar ihren 18. Geburtstag feierte, ist wohl mit einem Augenzwinkern zu verstehen.