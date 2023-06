Greta Thunberg an Klimaprotest in Basel

Mit ihrem Schulstreik wurde Greta zum Star der Klimabewegung. Bei einer Kundgebung in Basel am Samstag war sie zwar der Stargast, die Hauptrollen überliess sie aber anderen.

1 / 5 Lauschen statt reden: Greta Thunberg (20) besuchte am Samstag Klimaaktivisten in Basel. 20 Minuten/lha Anlässlich der Generalversammlung der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) übergaben die Aktivisten der Bank eine Petition, die schärfere Spielregeln für Investitionen der Finanzindustrie in fossile Energieträger verlangt. Klimaallianz Schweiz Im Schatten des «Turms von Basel» sprachen Aktivisten aus Nord- und Südamerika, Afrika und Asien darüber, wie Fracking, Flüssiggasterminals und Pipelines Ökosysteme und Lebensräume indigener Völker bedrohen. 20 Minuten/lha

Darum gehts Am Samstag fand in Basel eine Kundgebung von Klimaaktivisten aus aller Welt statt.

Sie verlangen, dass die Finanzindustrie Investitionen in fossile Energieträger stoppt.

An der Kundgebung hat auch die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg (20) teilgenommen.

«Greta kommt nach Basel», meldete die Schweizer Klimaallianz am Freitagabend aufgeregt. Am Samstag endete in der Nordwestschweizer Stadt das «Basel Forum für Klimagerechtigkeit und Finanzregulierung» mit einer Kundgebung mit rund 500 Teilnehmenden, die durch die Innenstadt zum Sitz der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich am Bahnhof führte. Die Klimaaktivisten nahmen die jährliche Generalversammlung der mächtigen Bank der Zentralbanken zum Anlass, ihre Forderungen an die Finanzindustrie zu richten.

Der BIZ wurde eine Petition mit 55’000 Unterschriften überreicht, die im Wesentlichen verlangt, dass sie Anlagen in fossile Brennstoffe als Hochrisiko-Investments einstufen würde. Würde sie dies tun, wie sie es kürzlich für Kryptowährungen getan hat, würde sie effektiv neue Investitionen in Erdöl und Co. stoppen. Die Normen, die die BIZ für das Finanzsystem festlegt, werden von Banken auf der ganzen Welt übernommen.

Greta gibt keine Interviews

Und dann war da eben Greta Thunberg. Die 20-Jährige schloss sich dem Protestzug an. «Es kann sein, dass sie am Ende der Demo noch eine Rede hält», hiess es zunächst. Das Reden überliess sie dann aber anderen. «Greta gibt keine Interviews», teilte die Medienkoordinatorin an der Kundgebung mit. Die berühmteste Klimaaktivistin der Welt sass im De-Wette-Park und lauschte den Ansprachen der Aktivistinnen aus aller Welt. Darüber, wie Fracking den Lebensraum Indigener in Mexiko bedroht oder Flüssiggas-Terminals Meeres-Ökosysteme auf den Philippinen zu zerstören drohen.

Dafür wurde viel über sie geredet. Chief Na’ Mooks, der Vertreter Wet’sawet’en Nation aus Kanada, lobte ihr Engagement, «das so viele Menschen inspiriert». Sie und all die jungen Menschen würden ihm Hoffnung geben, dass der Kampf für den Planeten gewonnen werden könne. Aber was zählen Worte? «Ich glaube nur an Taten. Man bekommt oft nur Plattitüden zu hören», sagte Na’ Mooks – angesprochen auf die Reaktion der BIZ, die schon seit Tagen im Dialog mit den Aktivisten stand und höflich deren Petition entgegengenommen hatte. «Geld hat kein Gewissen, die Menschen aber schon. Und darum geht es, wir sind hier, um ihnen ins Gewissen zu reden.»

Auch nicht dem Regierungspräsidenten

Der Basler Regierungspräsident Beat Jans, der Basel zur «Klimalokomotive» der Schweiz machen möchte, hätte gerne auch eine Audienz mit Greta gehabt. Die Aktivistin liess diese aber platzen, da sie sich dem Vernehmen nach an den Medienschaffenden störte, wie die «Basler Zeitung» berichtete. Der düpierte Jans vollzog den fliegenden Rollenwechsel zum Eismann und verteilte Glace an die Kundgebungsteilnehmenden.

Aus polizeilicher Sicht verlief die Kundgebung unauffällig. Sämtliche Vorgaben seien von den Bewilligungsinhabern befolgt worden. Es sei auch zu keinen Sachbeschädigungen gekommen, teilte die Basler Kantonspolizei via Twitter mit.