«Peoples’ Parade» : Greta Thunberg kommt für Demo gegen «Bank der Banken» nach Basel

Die schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg reist in die Schweiz und wird am Samstag an der Klima-Demo «Peoples’ Parade» teilnehmen. An ihren Schul-Demos nimmt sie mittlerweile nicht mehr teil.