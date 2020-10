«Bringt alle dazu Biden zu wählen.» : Greta Thunberg ruft zur Wahl von Joe Biden als US-Präsident auf

Die 17-jährige Klimaschützerin Greta Thunberg hat ihre Wahlempfehlung für die US-Präsidentschaftswahlen abgegeben. Sie ruft demnach zur Wahl des demokratischen Kandidaten Joe Biden auf.

«Organisiert euch und bringt jeden dazu #Biden zu wählen.» Der Demokrat Biden tritt bei der Wahl gegen Amtsinhaber und Republikaner Donald Trump an, der den Klima-Wandel anzweifelt und aus dem weltweiten Pariser Klima-Abkommen austreten will. Während Trump die Energiewirtschaft und die Automobilhersteller von Auflagen für den Umweltschutz befreien will, plant Biden einen umweltgerechten Umbau der Infrastruktur in den USA.