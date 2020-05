Greta Thunberg setzt sich für Opfer der Corona-Krise ein

Kommentarfunktion geschlossen

ökonom2020 30.04.2020, 06:20

greta, lass uns alle in ruhe! vor der krise hast du teile der wirtschaft in massive probleme gestürtzt geld, dass die firmen jetzt absolut dringend bräuchten. mach einmal im leben was richtig nutze deine pseudo popularität und sammle für die wirtschaft.