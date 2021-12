Legendäre Zwillingsbrüder : Grichka Bogdanoff stirbt im Alter von 72 Jahren

Der Autor und Moderator Grichka Bogdanoff ist am Dienstag verstorben. Er und sein Zwillingsbruder Igor traten seit über 40 Jahren im französischen Fernsehen auf.

Die französischen Zwillingsbrüder Igor und Grichka moderierten seit 1979 Science-Fiction-Shows und populärwissenschaftliche Sendungen im französischen Fernsehen. Ebenso waren die beiden als Autoren tätig. Wie am Dienstag bekannt wurde, ist Grichka Boganoff am Nachmittag in einem Spital in Paris verstorben.