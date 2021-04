Vielzahl an Einschränkungen : Griechen müssen sich ab Montag per SMS zum Shoppen anmelden

Ab Ostermontag dürfen in vielen Regionen Griechenlands Geschäfte wieder öffnen. Doch nicht ohne Auflagen: Kundinnen und Kunden müssen sich per SMS anmelden und dürfen nur drei Stunden shoppen. Kartenzahlung ist Pflicht.

Und dort, wo die Läden öffnen dürfen, muss man sich per SMS dem Zivilschutz melden.

Allerdings nicht in allen Regionen.

In Griechenland darf heute wieder geshoppt werden.

Es muss mit Karte bezahlt und ein Termin vereinbart werden, und maximal dürfen 20 Kunden gleichzeitig in einen Laden.

Wer einkaufen will, muss eine SMS an den Zivilschutz schicken.

In Griechenland herrschte wochenlang ein Lockdown. Nun dürfen Läden in vielen Regionen wieder öffnen.

Von Montag an dürfen Geschäfte in weiten Teilen Griechenlands nach wochenlangem Lockdown wieder öffnen. Ausgenommen sind wegen hoher Corona-Zahlen die nordgriechischen Städte Thessaloniki und Kozani sowie die Stadt Patras auf der Halbinsel Peloponnes. Auch darf nicht unbegrenzt geshoppt werden, vielmehr ist der Gang ins Geschäft mit etlichen Auflagen verbunden, wie griechische Medien am Montag berichteten.