Tessaloniki : Griechen rätseln über mysteriöse Geräusche aus dem Untergrund

Gespenstische Klänge halten die Menschen in der griechischen Hafenstadt seit rund sechs Wochen nachts wach. Kündigt sich hier ein Erdbeben an? Sind es Ausserirdische? Des Rätsels Lösung scheint vergleichsweise simpel.

Ausserirdische Wesen unter der Erde?

Denn geschlafen haben viele nicht, sondern sich sehr gesorgt. Kündigte sich durch das Wummern ein Erdbeben in der Region an? Nein, versicherten Geologen und Seismologen einstimmig in Bezug auf die Sorge der Menschen. In sozialen Medien begannen daraufhin Verschwörungstheorien zu spriessen – bis hin zu Ausserirdischen, die sich im Untergrund zu schaffen machen, reichten die Vermutungen.