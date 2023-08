Griechenland: Aargauerin (22) verzweifelt wegen Flüchtlings-Freund in Seenot

Am 17. August geriet ein Boot mit Flüchtenden in Seenot.

«Das war für mich mit Abstand die schlimmste Nacht meines Lebens», erzählt die 22-jährige R. Die junge Frau aus dem Kanton Aargau möchte ihren Namen nicht in der Zeitung lesen. Am Donnerstag, 17. August, um 21 Uhr erhielt sie einen Anruf von ihrem Freund. «Du musst uns helfen, wir sterben hier», sagte er. Der 21-Jährige befand sich zu diesem Zeitpunkt auf einem Segelboot vor der griechischen Küste.

«Mein Freund erzählte mir, dass der Skipper das Boot verliess, bevor es in griechische Gewässer einfuhr. Daraufhin gerieten die Personen in Panik.» Es sei zu Auseinandersetzungen gekommen. «Einige fielen sogar ins Wasser.» Was mit diesen Personen passiert sei, wisse sie nicht.

Freund wird in der Türkei verfolgt

R. wohnt seit zehn Jahren in der Schweiz. Ihre Eltern flüchteten Jahre zuvor nach Europa. Zuerst waren sie in Deutschland, dann ging es weiter in die Schweiz. Der 21-jährige Kurde aus der Türkei und R. sind seit kurzem ein Paar. «Bis zu diesem Telefonat wusste ich gar nicht, dass er auf der Flucht ist», erzählt sie. Der 21-Jährige werde aufgrund seiner pro-kurdischen Äusserungen in der Türkei verfolgt und habe sich deshalb dazu entschieden, das Land zu verlassen. Weitere Details zur Beziehung will R. aus Angst vor Konsequenzen nicht nennen.