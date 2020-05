Aktualisiert 05.05.2020 11:15

Lockdown-Lockerungen

Griechenland-Ferien ab 1. Juli? Athen wills möglich machen

Der griechische Ministerpräsident versprüht Optimismus: Er will die Tourismussaison so schnell wie möglich einläuten. Unrealistisch ist das nicht.

von Ann Guenter

Griechenland hofft darauf, ab dem 1. Juli seine Pforten als Tourismusdestination wieder öffnen zu können. Das machte der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis jetzt in einem Interview mit CNN deutlich.

Darum gehts Die griechische Regierung will ab dem 1. Juli wieder auf den Tourismus setzen.

Restaurants, Cafés und Hotels sollen unter Auflagen im Juni öffnen.

Ein Tourismusexperte zeigt sich vorsichtig optimistisch, dass die Reisefreiheit im Schengen-Raum ab Mitte Juni wieder hergestellt ist.

Immer mehr Länder lockern nach Monaten ihre Corona-Einschränkungen. In Griechenland setzt man sogar wieder Hoffnungen in den Tourismus. «Im besten Fall kann Griechenland seine Tourismusaktivitäten ab dem 1. Juli aufnehmen. Wir arbeiten daran, dieses Ziel zu erreichen», sagte der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis jetzt in einem Interview mit dem Fernsehsender CNN.

Sollte sich die Pandemie anhaltend in einem Abwärtstrend befinden, werde Griechenland Besucher unter «sehr spezifischen Auflagen» akzeptieren. «Nehmen wir an, dass die Leute einige Tests machen, bevor sie das Flugzeug nehmen, und dass sie genau beobachtet werden, dann könnte sich das touristische Erlebnis nur geringfügig von den Vorjahren unterscheiden», so Mitsotakis.

Öffnung von Restaurants und Hotels ab Juni geplant

Wer derzeit in Griechenland ankommt, muss sich im Flughafen einem Test unterziehen und wird in ein Quarantäne-Hotel gebracht, bis die Testergebnisse vorliegen. Selbst wenn diese negativ ausfallen, dürfe der Besucher zwei Wochen an einem den Behörden gemeldeten Ort nicht verlassen, schreibt der österreichische Standard. Jetzt strebt die Regierung an, Restaurants, Cafés und Hotels unter Auflagen im Juni wieder zu öffnen.

Zunächst betreffen die Lockerungen jedoch das Alltagsleben. So dürfen erstmals seit sechs Wochen Buchläden und Blumenhändler wieder öffnen. Wochenlang durften die Menschen ihre Wohnungen nur verlassen, um Lebensmittel und Medikamente einzukaufen oder um Sport zu treiben.

«Im späten Sommer durchaus realistisch»

Die schnell ergriffenen Massnahmen zeigten in Griechenland, wo rund elf Millionen Menschen leben, ihre Wirkung: So wurden bislang 2626 Infektionen registriert, 144 Menschen starben infolge einer Ansteckung. Das sind weit weniger als in vielen anderen europäischen Ländern – etwa in Spanien. Dort hatte Ministerpräsident Pedro Sanchez einen 4-Stufen-Plan vorgestellt, um bis Ende Juni zu Normalität zurückzukehren und die Wirtschaft wieder anlaufen zu lassen.

Tatsächlich zeigen sich Tourismusexperten wie Torsten Kirstges vorsichtig optimistisch, dass «die Reisefreiheit zumindest im Schengen-Raum ab Mitte Juni wieder hergestellt» sei. Alles andere wäre angesichts der enormen gesellschaftlichen Kollateralschäden irrational. So hält er Ferien auf Mallorca oder Griechenland im späten Sommer dementsprechend durchaus für realistisch.