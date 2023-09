Griechenland: Sturmtief Daniel sorgt für heftige Schäden

Schweizer Hilfseinsatz wird neu ausgerichtet

Der Schweizer Einsatz zur Waldbrandbekämpfung in Griechenland ist am Donnerstagabend, 7. September 2023, zu Ende gegangen. Die Brände konnten unter Kontrolle gebracht werden. Zeitgleich haben die griechischen Behörden die Schweiz darum ersucht, die Hilfe zugunsten überschwemmter Gebiete anzupassen. «Die Schweiz setzt deshalb ihren humanitären Hilfseinsatz fort und unterstützt ab morgen die griechischen Behörden als erstes Land bei der Bewältigung der Überschwemmungen in der Region Thessalien», schreibt das Aussendepartement EDA in einer Mitteilung. Mit drei Helikoptern der Armee werden Personen und Material transportiert.