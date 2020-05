Flüge ab 1. Juli

Griechenland macht Inseln wieder zugänglich

Griechenland hat den Fährbetrieb zu den Inseln vor dem Festland wieder aufgenommen. Auch Bars und Restaurants durften ihre Türen wieder öffnen. Es gelten aber strikte Regeln.

Grund zur Freude für die griechische Bevölkerung: Seit Montag ist es wieder allen Staatsbürgern gestattet, mit den Fähren zwischen den diversen Inseln hin und her zu reisen. Seit dem Ausbruch der Corona-Epidemie war die Benutzung der Fähren nur den Einwohnern der jeweiligen Insel gestattet – so wurden die Inseln isoliert und ein Ausbruch des Coronavirus verhindert.

Ab dem 1. Juli soll der Tourismus in Griechenland endgültig wieder Fahrt aufnehmen. Wie der Premierminister Kyriakos Mitsotakis vergangenen Mittwoch per TV-Ansprache mitteilte, sollen Touristen stichprobenartig auf das Coronavirus getestet werden. Ausserdem werden die öffentlichen Gesundheitsvorschriften so angepasst, dass sie genügend Sicherheit bei minimalen Einschränkungen bieten. So soll zum Beispiel für jedes Hotel ein Arzt eingeteilt werden, auch Quarantänegebiete und Testzentren auf teils abgelegenen Inseln will Mitsotakis errichten lassen.