Unwetter Griechenland: Zwei Österreicher werden vermisst

Von Montag bis Donnerstag hatte sich in Mittelgriechenland ein schweres Sturmtief festgesetzt.

Unwetter in Griechenland haben zahlreiche Tote gefordert.

Zwei Österreicher werden in Griechenland vermisst.

In den vergangenen Tagen zogen heftige Unwetter über Südosteuropa.

Zwei Österreicher gelten bei den schweren Überschwemmungen in Griechenland als vermisst. «Zum aktuellen Zeitpunkt müssen wir leider bestätigen, dass zwei österreichische Staatsbürger am von den Unwettern stark betroffenen Pilion vermisst werden», bestätigte das Aussenministerium in Wien der österreichischen Nachrichtenagentur APA.