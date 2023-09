Griechenland: Nach Waldbränden – jetzt helfen Schweizer Super Pumas bei Fluten

Hochwasser von historischem Ausmass

In Thessalien in Mittelgriechenland kam es Anfang September zu heftigen Regenfällen, die in Hochwasser von historischem Ausmass resultierten. Das Wasser reichte in manchen Städten bis zu den Hausdächern, Autos wurden ins Meer gespült und der Strom fiel grossflächig aus. Auch das Handynetz und Internet funktionierten nur eingeschränkt. Die gewaltigen Wassermassen haben bereits mehrere Menschenleben gefordert.