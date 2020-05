Mit strengen Auflagen

Griechenland öffnet Strände

Für die nächsten Tage wird eine Hitzewelle erwartet. Damit nicht alle Griechinnen und Griechen zu den unkontrollierten Stränden strömen, öffnen nun auch alle Badestrände. Dabei gelten strenge Regeln.

515 offizielle Badeanstalten gibt es in Griechenland – viele davon am Meer. Bis jetzt hatten sie wegen der Corona-Krise geschlossen. Wer im Meer baden oder einfach auch nur ein bisschen am Strand entspannen wollte, konnte das nur an den sogenannt nicht organisierten oder unbeaufsichtigten Küstenabschnitten.