Nach Raketen-Drohung : Griechenland wirft Erdogan «nordkoreanische Attitüden» vor

Zwischen Griechenland und der Türkei gibt es seit Jahrzehnten eine Reihe verschiedener Streitpunkte. Ankara lehnt etwa eine griechische Militärpräsenz auf den Inseln in der Ost-Ägäis ab. Griechenland will sie gegen einen potenziellen Angriff der Türkei verteidigen.

Der türkische Präsident Erdogan hat erneute militärische Drohungen in Richtung Griechenland ausgesprochen.

Griechenland hat eine indirekte Drohung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, Raketen auf Athen abzufeuern, scharf verurteilt. Für ein Nato-Mitgliedsland sei es völlig inakzeptabel, solche Drohungen gegen einen Bündnispartner auszustossen, sagte der griechische Aussenminister Nikos Dendias am Montag bei der Ankunft zu einem Treffen mit seinen EU-Kollegen in Brüssel. «Nordkoreanische Attitüden können und dürfen nicht Eingang in das Nordatlantische Bündnis finden.»