Griechische Restaurants in der Schweiz: 8 Tipps, die dein Fernweh stillen

Griechenland-Fans lieben nicht nur weiss-blaue Häusermeere, lange Partynächte oder lange Lesestunden am Strand. Die mediterrane, griechische Küche hat es ihnen ebenfalls angetan. Zum Glück kommst du auch in der Schweiz in den Genuss von Meeresfrüchten, Oliven, feinem Weissbrot und Fleischspiessen. In diesen griechischen Restaurants.