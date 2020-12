Der griechische Unternehmer Alkiviades David hat zwar viel Geld, aber keine Maske. Er wurde ohne eine solche in einer Coop-Filiale angetroffen.

Der griechische Unternehmer und Multimilliardär Alkiviades, kurz «Alki» David war in einer Coop-Filiale in Gstaad BE ohne Maske unterwegs. Als er von einem anderen Kunden zur Rede gestellt wurde, wurde David ungehalten.