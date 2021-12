Entführer «stellten» sich selber : Griechischer Schuldirektor wegen Corona-Kontrolle entführt

Ein Schulleiter überprüfte die Corona-Tests seiner Schüler. Eine Bürgerwehr nannte das rechtswidrig, führte ihn ab und brachte den Mann zur Polizei. Dort wurde allerdings nicht er festgenommen, sondern seine übereifrigen Entführer.

Der Vorfall ereignete sich im Norden Griechenlands, in der Nähe der Stadt Katerini .

Die Verdächtigen hatten es auf den 61-Jährigen abgesehen, weil dieser die Corona-Tests an der Schule kontrollierte.

In Griechenland hat eine selbsternannte Bürgerwehr einen Schuldirektor entführt.

Mitglieder einer selbst ernannten Bürgerwehr sollen in Nordgriechenland einen Schuldirektor aus Wut über Corona-Kontrollen entführt haben. Die Polizei teilte am Freitag mit, sie habe elf Verdächtige festgenommen. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe der Stadt Katerini rund 430 Kilometer nördlich von Athen.