Bern: Partie zwischen FC Prishtina und SC Holligen eskaliert

Am Sonntagnachmittag wurde in Bern der 4.-Liga-Spitzenkampf zwischen dem FC Prishtina und dem SC Holligen ausgetragen.

Beim 4.-Liga-Spitzenkampf zwischen dem FC Prishtina Bern und dem SC Holligen flogen am Sonntagnachmittag die Fetzen. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie sich gegen Ende der Partie eine Menschentraube hinter der Bande bildet. Nach einem Foulpfiff des Schiedsrichters rennt ein Spieler des FC Prishtina in Richtung der Menge, stellt sich auf die Bande und prügelt auf einen Zuschauer ein. Es folgt ein hitziges Handgemenge.

Was genau zur Eskalation führte, ist unklar. Offenbar gingen von beiden Seiten Provokationen aus. Laut der Sekretärin des SC Holligen, Deborah Kagerbauer, soll der erwähnte Spieler mehrere Tore seines Teams – der FC Prishtina gewann mit 5:0 – mit einem Griff in den Schritt bejubelt und die obszöne Geste sowohl in Richtung der Holliger Spielerbank als auch der Anhänger ausgeführt haben. «Das war primitiv und hatte mit sportlicher Fairness nichts zu tun», sagt Kagerbauer zu 20 Minuten. Bereits ausgewechselt sei derselbe Spieler schliesslich von der Bank zu den Gästefans gerannt und habe seine Fäuste sprechen lassen. «Dass es so etwas in einem 4.-Liga-Spiel mit so vielen Zuschauerinnen und Zuschauern gibt, darunter Frauen und Kinder, finde ich schockierend», sagt Kagerbauer.