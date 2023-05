Alejandro Grimaldo wechselt zu Bayer Leverkusen

Busquets verlässt Barcelona am Saisonende

Nach 18 Jahren verlässt Sergio Busquets am Saisonende den FC Barcelona. Das gaben der spanische Fussballclub und der 34 Jahre alte Mittelfeldspieler am Mittwoch in einem emotionalen Video über die Social-Media-Kanäle bekannt.

Busquets sagte in dem Video: «Es war eine unvergessliche Reise. Seit ich als Kind zu den Spielen kam oder sie am Fernseher geschaut habe, habe ich immer davon geträumt, mit diesem Trikot und in diesem Stadion zu spielen. Und die Wirklichkeit hat all meine Träume sogar übertroffen.»