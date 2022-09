Per Notgesetz: Grimsel-Staumauer soll schnell um 23 Meter erhöht werden

Der Nationalrat hat beschlossen, bei dem seit Jahren blockierten Ausbau des Grimsel-Stausees die normalen Rechtsverfahren teilweise auszuhebeln. In einem dringlichen Bundesgesetz erteilt der Rat am Montagabend weitgehend einen Freipass für eine rasche Erhöhung der Staumauer um 23 Meter, wie der « Tages-Anzeiger» berichtet.

Aeschi hält die Vorlage für verfassungswidrig

Erst vor zehn Tagen hatte der Ständerat beschlossen, für den Bau alpiner Gross-Solarkraftwerke bis Ende 2025 die üblichen Bewilligungsverfahren teilweise auszusetzen. Nun hat der Nationalrat hat diesen Beschluss auf die Wasserkraft ausgeweitet. Der Antrag dazu wurde in der vorberatenden Kommission von SVP-Nationalrat Albert Rösti eingereicht. Dieser ist Präsident des Wasserwirtschaftsverbands, also der Wasserkraftlobby.

Bereits am Dienstag kommt die Vorlage nochmals in den Ständerat. Nimmt er die letzten, kleineren Änderungen des Nationalrats an, ist das Sondergesetz beschlossene Sache. Schon am nächsten Samstag würde es in Kraft treten.