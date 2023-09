Grindelwald BE: Frau in Gletscherspalte vermutet

Ein Bergsteiger, der seit Mitte August nach einem Eisabbruch mit Lawinenniedergang vermisst wurde, wurde in einer Gletscherspalte in Grindelwald tot aufgefunden.

In der Gemeinde Grindelwald kam es im August zu einem Eisabbruch.

Mitte August ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, wonach es in der Nähe der Station Eismeer (Gemeinde Grindelwald) zu einem Eisabbruch mit Lawinenniedergang gekommen sei und zwei Personen mutmasslich verschüttet worden seien.

Die getätigten Abklärungen ergaben konkrete Hinweise, dass sich zwei Bergsteiger, eine Frau und ein Mann aus Österreich, auf dem Zustieg zur Mittellegihütte befanden, als es zum Eisabbruch kam und die beiden in der Folge verschüttet wurden. Die Suche nach den beiden Verunglückten musste aufgrund von schwierigen Bedingungen unterbrochen werden.

Weitere Suche zurzeit aussichtslos

Am Dienstagmittag, 12. September, wurde der Kapo dann gemeldet, dass anlässlich eines Transportfluges eine leblose Person in einer Gletscherspalte im Eismeer gesichtet worden sei. Die ausgerückten Einsatzkräfte konnten die verstorbene Person in der Folge bergen. Im Einsatz standen nebst den Gebirgsspezialisten der Kantonspolizei Bern Angehörige der Alpinen Rettung Schweiz sowie eine Rega-Crew. Beim Verunglückten handelt es sich um einen 35-jährigen Österreicher, der seit Mitte August als vermisst galt.