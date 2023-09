Grindelwald BE: Vermisste Bergsteigerin (30) tot im Eismeer aufgefunden 

Am Dienstag, 12. September 2023, wurde der vermisste Bergsteiger tot in einer Gletscherspalte aufgefunden und geborgen. Am darauffolgenden Donnerstag begaben sich die Rega sowie ein Angehöriger der Alpinen Rettung Schweiz erneut ins Unfallgebiet, um eine Verankerung vorzunehmen. Im Zuge dieser Befestigung wurde eine Jacke aufgefunden, wie die Berner Kantonspolizei am Dienstag mitteilte.