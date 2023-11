Grindelwald-First: Umfahrung soll Kartfahrer-Unfälle vermeiden

Wiederholt kam es in der Vergangenheit zu gefährlichen Situationen und sogar zu Unfällen.

So harmonisch wie auf diesem Bild ging es zwischen Kartfahrern und Tieren nicht immer zu und her.

Das Mountain-Cart-Angebot zwischen Schreckfeld und Bort BE hat in der Vergangenheit wiederholt zu gefährlichen Situationen geführt.

Mit dem First Flieger durch die Luft nach Schreckfeld düsen, dann mit dem Mountain Cart die drei Kilometer lange Naturstrasse nach Bort hinunterbrettern und schliesslich mit dem Trottinett nach Grindelwald brausen: Das Adventure-Package der Firstbahn ist bei Touristinnen und Touristen beliebt und erzielte im letzten Jahr einen Rekordumsatz von 37,4 Millionen Franken.

Das Mountain-Cart-Angebot, eine Mischung aus Gokart und Schlitten, hat in der Vergangenheit aber auch immer wieder zu Konflikten geführt. Bei der Alpwirtschaft Egritz kam es wiederholt zu gefährlichen Situationen und sogar Unfällen, bei denen Kartfahrerinnen und Kartfahrer in landwirtschaftliche Geräte und Tiere prallten.

Dies geht aus einem Baugesuch hervor, das 20 Minuten vorliegt. Rund um die Alphütte zeige sich, «dass das gemeinsame Nebeneinander unterschätzt wurde», wie die Firstbahn AG in der dazugehörigen Lageanalyse schreibt.

Absperrungen halfen nicht

Neben dem Sicherheitsrisiko habe sich der zuständige Alp-Bewirtschafter zunehmend in seiner Privatsphäre eingeschränkt gefühlt, sagt Fritz Schlunegger zu 20 Minuten. Er ist Präsident der Bergschaft Grindel, der Grundeigentümerin des betreffenden Gebiets. Oft hätten die Touristinnen und Touristen bei der Alpwirtschaft mit ihren Karts angehalten, seien dort verweilt und hätten Fotos gemacht.

«Dem Bewirtschafter war es nicht mehr wohl», sagt Schlunegger. Die gefährlichen Situationen und der Mangel an Privatsphäre hätten schliesslich dazu geführt, dass sich die Bergschaft an die Firstbahn gewendet habe. «Es war für uns so nicht mehr tragbar.»