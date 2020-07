Benannt nach einem Rassisten

Grindelwald lehnt die Umbenennung des Agassizhorns ab

Rassist hin oder her: Das Agassizhorn soll seinen Namen behalten. Der Gemeinderat von Grindelwald BE lehnt das erneute Umbennenungsgesuch um den Berner Berg ab. Er ist nach dem Naturforscher Louis Agassiz benannt, der dunkelhäutige Menschen als minderwertig einstufte.

Die Dunkle Seite des Gletscherforschers

Ein Komitee um den Historiker Hans Fässler verlangte deshalb schon 2007 die Umbenennung des Agassizhorns – und blitzte 2010 bei den drei Standortgemeinden Grindelwald, Guttannen BE und Fieschertal VS ab. Im Zuge der Black-Lives-Matter-Bewegung unternahm das Komitee nun einen neuen Anlauf.

Sache der Gemeinden

Nach dem Nein des Grindelwaldner Gemeinderats sind die Blicke auf die zwei anderen Standortgemeinden gerichtet. Fieschertal VS soll am (heutigen) Mittwoch entscheiden. Guttannen BE hält seinen Beschluss von letzter Woche noch unter Verschluss. Die Gemeinde will sich äussern, sobald der Antwortbrief ans Komitee verschickt wird.