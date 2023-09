Grindelwald: Seit Ende Juni vermisst – jetzt wurde Brite (29) tot aufgefunden

Im Zusammenhang mit einem seit Ende Juni vermissten 29-Jährigen hat die Kantonspolizei Bern am Dienstagmorgen im Bereich «Under der Roteflüö» in Grindelwald eine leblose Person aufgefunden. Abklärungen ergaben, dass es sich beim Verstorbenen um den Mann handelt, der am Donnerstag, 22. Juni 2023, zu Fuss auf dem Eigertrail über die Rinderalp in Richtung Gletscherschlucht wanderte und seither als vermisst galt.