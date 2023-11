Grippe-Saison: Dein Immunsystem stärkst du mit diesen Tipps

Gesunde Ernährung

Besonders wichtig für das Immunsystem sind Vitamin A, C, D und E, Eisen , die Spurenelemente Selen und Zink sowie verschiedene Pflanzenstoffe. Am besten isst du dich quer durch die Gemüse- und Obstpalette des Winters: Heimische Kohlarten sind zum Beispiel wahre Wunderwaffen. Gewürze wie Chili, Ingwer , Meerrettich, Koriander und Schwarzkümmel steuern weitere Pflanzenstoffe bei und gelten allgemein als stärkend für das Immunsystem.

Viel trinken

Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr mit Wasser oder Tee ist in der kalten Jahreszeit wichtig, damit die Schleimhäute schön feucht bleiben. Heizungsluft trocknet diese nämlich aus. Bakterien und Viren haben so ein leichtes Spiel, weil die natürliche Barrierefunktion geschwächt ist. Zudem solltest du in der kalten Jahreszeit drei bis vier Mal am Tag durchlüften, um die Raumluft feucht zu halten.