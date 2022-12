Ohne Masken: Grippe schon da – droht uns dieses Jahr eine Rekordwelle?

Auch in der Schweiz sind hohe Zahlen möglich, sagt Huldrych Günthard, Infektiologe am Unispital Zürich. «Uns erwartet wahrscheinlich eine stärkere Grippewelle.»

Hustende Menschen im Tram, auffallend viele krankheitsbedingte Ausfälle bei der Arbeit oder Schule – die Grippewelle ist da. In Deutschland, Grossbritannien und den USA warnen Experten bereits vor der rekordverdächtigen Grippesaison. Doch wie sieht es in der Schweiz aus?

Simon Ming, Sprecher vom Bundesamt für Gesundheit (BAG), bestätigt gegenüber 20 Minuten zunehmende Grippeinfektionszahlen. Wie der wöchentliche Lagebericht zur saisonalen Grippe zeige, steigen die Zahlen von Woche zu Woche stark an. «Die Werte aus Vorjahren im gleichen Zeitraum wurden übertroffen», so Ming.



Besonders viele Arztkonsultationen aufgrund grippeähnlicher Erkrankungen wurden in der letzten Woche bei Personen im Alter von 15-29 Jahren, sowie in den Regionen Graubünden und Tessin, verzeichnet.