Doppelinfektion – Grippe und Corona – das wissen wir bis jetzt über «Flurona»-Infektionen

Was ist «Flurona»? Damit ist die gleichzeitige Infektion mit dem Influenzavirus («Flu» engl. für Grippe) und dem Coronavirus gemeint. Israel vermeldete am 31. Dezember den ersten Fall.

Ist diese Doppelinfektion gefährlicher als «nur» Corona? «Ja, eine Doppelinfektion ist etwas gefährlicher», sagt Cerny. In der Regel sei es so, dass die Corona-Infektion die gefährlicheren Folgen für den Körper habe. Richtig gefährlich wird es laut Andreas Widmer, Präsident von Swissnoso, wenn noch eine sogenannte Superinfektion bei der «Grippe» dazukommt: «Das Influenzavirus macht sozusagen den Weg frei für eine bakterielle Superinfektion, etwa mit Staphylokokken. Während der Spanischen Grippe sind etwa viele Menschen nicht am Virus, sondern an einer bakteriellen Infektion gestorben, die durch die Viruserkrankung begünstigt wurde.»