Koinfektionen – Grippe und Covid-19 sind eine gefährliche Kombination

«Bei Patienten mit Sars-CoV-2/Influenza-Koinfektionen war die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine Atemhilfe benötigten, mehr als viermal so hoch und die Wahrscheinlichkeit zu sterben, 2,4-mal so hoch wie bei Patienten, die nur an Covid-19 erkrankt waren», so das Team im Fachjournal «The Lancet».

In der Studie war das Team der Frage nachgegangen, welche Auswirkungen Co-Ansteckungen von Covid-19 und einer weiteren viralen Infektion haben. «Da in vielen Ländern der Einsatz der Massnahmen zurückgeht, gehen wir davon aus, dass Sars-CoV-2 mit anderen Atemwegsviren zirkulieren wird, was die Wahrscheinlichkeit von Co-Infektionen erhöht», so die Medizinerinnen und Mediziner. Seit Beginn der Pandemie gab es immer mal wieder Fälle von «Flurona» .

Deutliches Ergebnis

Erreger der Influenza (oder Grippe) sind Orthomyxoviren, die in die Typen A, B und C unterteilt werden. Für den Menschen sind die saisonal auftretenden Influenza A- und B-Viren besonders relevant.

Als besonders gefährlich entpuppte sich eine Co-Infektion mit Influenzaviren, so Mitautorin Maaike Swets in einer Mitteilung. Betroffene haben ein «deutlich grösseres Risiko, invasiv mechanisch beatmet zu werden, verglichen mit einer Sars-CoV-2-Monoinfektion.» Auch das Sterberisiko ist höher: Konkret war die Zahl derer, die eine Atemhilfe benötigten, bei gleichzeitig mit Covid-19 und Grippe Infizierten mehr als viermal so hoch und die Wahrscheinlichkeit zu sterben, 2,4-mal so hoch wie bei Patienten, die nur an Covid-19 erkrankt waren.