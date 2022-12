Grippe: Zahlen steigen laut BAG weiter dramatisch an

In der gesamten Schweiz sei eine weit verbreitete Grippeaktivität erkennbar, ausser in den innerschweizerischen Kantonen, wo das Virus noch nicht so stark um sich gegriffen hat. Dabei werden «grippeähnliche Erkrankungen» beobachtet, womit Erkrankungen gemeint sind, die sich durch plötzlich auftretendes hohes Fieber (über 38 Grad) und Husten oder Halsschmerzen auszeichnen. «Die am häufigsten nachgewiesenen Viren, waren in der Woche 51 die Influenza, und mit einem deutlichen Abstand die RSV und SARS-CoV-2-Viren», schreibt das BAG.