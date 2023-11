Grippeimpfung: Bund will Junge impfen

Der Bund will vermehrt Kinder gegen Grippe impfen, um vulnerable Personen zu schützen. Daniel Koch warnt derweil vor einer starken Verzerrung der Corona- und Grippefälle. Um die Krankheiten einfacher unterscheiden zu können, haben Forschende der Uni Basel einen neuen Schnelltest entwickelt.

Die Kommission für Impffragen will künftig auch möglichst viele Kinder gegen Grippe impfen.

Die anhaltende Impfdebatte hat nun auch die Grippeimpfung in der Schweiz erfasst. Denn hierzulande ist die Grippeschutzimpfung in den Risikogruppen im Vergleich zum Ausland auffallend niedrig: Nur etwa jede dritte Person über 65 Jahren oder mit chronischen Krankheiten lässt sich impfen – weniger als die Hälfte der von der Weltgesundheitsorganisation empfohlenen Quote.