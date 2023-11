Grippewelle: Überall hustet es – das sind die Gründe

Ob am Arbeitsplatz oder im Zug: Gehustet und geniest wird aktuell gefühlt wieder im ganzen Land. Einfache Erkältungen? Der Beginn einer Grippewelle? Oder doch Corona? Experten ordnen ein.

Darum gehts Ob am Arbeitsplatz, im Zug oder zu Hause – aktuell hustet und niest es praktisch überall und es scheint, als sei das halbe Land krank.

Doch mit welchen Viren haben wir es in der Schweiz aktuell zu tun? 20 Minuten hat mit Experten die wichtigsten Fragen geklärt.

Der Grippe-Lagebericht vom BAG zeigt: Die Infektionen nehmen zu und wir stehen kurz vor einer Grippewelle, noch vier bestätigte Grippefälle pro Woche auf 100’000 Einwohner mehr.

Und so kannst du dich schützen: «Grundsätzlich sollte die sogenannte respiratorische Etikette eingehalten werden, wenn man erkältet ist und nicht zu Hause bleiben kann; also: Abstand halten, regelmässig lüften und in die Ellenbeuge niesen oder husten. Ausserdem empfiehlt sich regelmässiges Händewaschen.»

«Es gaht öppis ume.» Brauchst du diesen Satz auch gerade gefühlt täglich? Aktuell hustet und niest es praktisch überall und es scheint, als sei das halbe Land krank. Ob am Arbeitsplatz, im Zug oder zu Hause – irgendjemand fühlt sich nicht besonders gut oder ist bereits am Kränkeln. Doch mit welchen Viren haben wir es in der Schweiz aktuell zu tun? 20 Minuten hat mit Experten die wichtigsten Fragen geklärt.

Gefühlt die halbe Schweiz ist am Kränkeln, ist das richtig?

Wie viele Menschen tatsächlich mit einer Grippe angesteckt sind, lässt sich laut dem Mediensprecher vom Bundesamt für Gesundheit, Simon Ming, nicht mit Sicherheit sagen, denn nicht alle Erkrankten gehen zum Arzt. Der Grippe-Lagebericht vom BAG zeigt: «Die Infektionen nehmen zu. In der letzten Woche wurden elf Konsultationen wegen grippeähnlicher Symptome pro 1000 Arztkonsultationen gemeldet. Der aktuelle Anstieg der Fälle ist mit den drei letzten Jahren vergleichbar.» Der Anstieg der Fälle ist mit den drei letzten Jahren vergleichbar. «Sobald es es kühler und feuchter wird, halten sich die Leute wieder vermehrt in Innenräumen auf, was die Ausbreitung von Erkältungskrankheiten begünstigt», erklärt Esther Künzli, Co-Leiterin für Tropen- und Reisemedizin am Schweizerischen Tropen- und Public Health-Institut (Swiss TPH).

Erwartet uns eine Monster-Grippewelle?

Im Hinblick auf den kommenden Winter erwartet das BAG einen generellen Anstieg an respiratorischen Infektionen. Es sei aber davon auszugehen, dass das Gesundheitssystem den Anstieg der Infektionen gut bewältigen werde. Laut Künzli ist die Entwicklung der Influenzawelle aber zum aktuellen Zeitpunkt schwierig abschätzbar.

Wie kann ich mich schützen?

«Bei Erkältungssymptomen sollten Betroffene Kontakte mit anderen Personen, insbesondere mit besonders gefährdeten Personen, vermeiden und zu Hause bleiben», so die Anweisung des BAG. Falls das nicht möglich sei, rät das BAG zum Tragen einer Maske. Auch Künzli empfiehlt die Maske, für Personen mit Erkältungssymptomen, um das Risiko, jemanden anzustecken, zu minimieren. Und: «Grundsätzlich sollte die sogenannte respiratorische Etikette eingehalten werden, wenn man erkältet ist und nicht zu Hause bleiben kann; also: Abstand halten, regelmässig lüften und in die Ellenbeuge niesen oder husten. Ausserdem empfiehlt sich regelmässiges Händewaschen.»

Laut dem BAG zeichnet sich aktuell keine grossflächige Verbreitung des Coronavirus ab: «Daten zu Hospitalisierungen aus Europa zeigen aber, dass die Krankheitslast und die Belastung des Gesundheitswesens durch schwere Covid-19-Verläufe in den Wintermonaten erhöht ist.» Weiter erklärt der BAG-Sprecher: «Das Infektionsgeschehen und die Zahl der Hospitalisierungen nehmen seit Mitte August zu.»

Laut dem BAG überschneiden sich die Symptome der grippeähnlichen Erkrankungen und Covid-19. «Das BAG verfolgt die Entwicklung des Infektionsgeschehens und der Krankheitslast bei Covid-19 genau.»

Welche Influenza-Variante schwirrt aktuell in der Luft?

Laut dem BAG wurde seit Beginn der Saison 2023/2024 noch keine Charakterisierung der zirkulierenden Influenzastämme vorgenommen, da noch zu wenig positive Proben vorliegen. Aktuell träfen uns aber vor allem die Rhinoviren, die den Hauptanteil der Symptome verursachen, die wir im Moment täglich in Bus, Bahn und Büro zu hören bekommen.