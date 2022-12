Grippewelle überrollt die Schweiz

Am meisten Fälle wurden bei den 5- bis 14-Jährigen festgestellt, bei den über 65-Jährigen am wenigsten.

Just zur Weihnachtszeit verzeichnet der Bund in den meisten Schweizer Regionen steigende Grippezahlen.

Besonders häufig trifft es derzeit Menschen in den Regionen Aargau, beider Basel und Solothurn. In den anderen Regionen wird eine verbreitete Grippeverbreitung verzeichnet. Am wenigsten Konsultationen wurden in den Regionen Bern, Freiburg und Jura verzeichnet.