«Voyager 2»: Nasa stellt Verbindung mit Raumsonde wieder her

«Voyager 2» wurde 1977 ins All geschickt. Vor drei Jahren verliess die Sonde die schützende «Blase» um die Sonne und erreichte den interstellaren Raum.

Die «Voyager 1» und «Voyager 2» wurden 1977 ins All geschickt.

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat die Verbindung zu der 1977 ins All gesendeten Raumsonde «Voyager 2» vollständig wiederhergestellt. Das sogenannte Deep Space Network (DSN), ein Netzwerk aus mehreren grossen Antennenanlagen, habe die «leistungssärkste Sendeanlage» genutzt, um zu einem möglichst günstigen Zeitpunkt ein Kommando an die Sonde zu übertragen, sagte «Voyager»-Projektmanagerin Suzanne Dodd am Freitag der Nachrichtenagentur AFP.