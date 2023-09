Grönland: Luxus-Kreuzfahrtschiff läuft auf Grund

Das Luxus-Kreuzfahrtschiff «Ocean Explorer» steckt in einem Fjord in einer entlegenen Gegend Grönlands fest. Hilfe ist auf dem Weg zum Schiff, dürfte jedoch noch eine Weile brauchen.

Mit 206 Passagieren an Bord ist die «Ocean Explorer» auf Grund gelaufen. Sunstone Ships

Darum gehts Ein Luxus-Kreuzfahrtschiff ist in einer entlegenen Gegend in Grönland auf Grund gelaufen.

Seit Montag versuchte dieses, sich aus der Situation zu befreien – erfolglos.

Ein Inspektionsschiff des Arktischen Kommandos ist auf dem Weg, wird jedoch frühestens am Freitag ankommen.

Das Luxus-Kreuzfahrtschiff «Ocean Explorer» ist am Montag in einer abgelegenen Gegend im Osten Grönlands auf Grund gelaufen. Wie das Arktische Kommando des dänischen Militärs am Dienstag mitteilt, konnte sich das Schiff zunächst nicht selbst befreien.

Die «Ocean Explorer» liegt zurzeit etwa 1400 Kilometer nordöstlich von Grönlands Hauptstadt Nuuk, wie die «Bild» schreibt. An Bord seien 206 Passagiere, bislang gebe es keine Berichte über Verletzte an Bord oder eine unmittelbare Gefahr für Passagiere oder Umwelt, so der Leiter des Arktischen Kommandos, Brian Jensen.

«Die nächste Hilfe ist weit weg und das Wetter kann sehr ungünstig sein»

Trotzdem sei die Lage nicht ungefährlich, wie Jensen erläutert: «Die nächste Hilfe ist weit weg, unsere Einheiten sind weit weg, und das Wetter kann sehr ungünstig sein.» Die nächstgelegene Einheit des Arktischen Kommandos sei zum Zeitpunkt des Vorfalls etwa 1200 Seemeilen entfernt gewesen.

Das Inspektionsschiff könne das Kreuzfahrtschiff deshalb frühestens am Freitagmorgen (Ortszeit) erreichen. Behörden baten deshalb ein anderes Kreuzfahrtschiff, das sich in der Nähe des auf Grund gelaufenen Schiffes befindet, dort zu bleiben. Sollte sich die Situation ändern, könnte so geholfen werden.