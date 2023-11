Grösser wirken: Tipps, um auch ohne High Heels grösser auszusehen

Unbequem und einschränkend. Ist es das, was dir in den Sinn kommt, wenn du an High Heels denkst? Falls du dennoch gern etwas grösser wirken würdest, haben wir Tipps für dich. Denn auch ohne Stöckelschuhe kannst du optisch ein paar Zentimeter dazuschummeln.

Tipp 1: Hohe Taille

Tipp 2: Proportionen

Tipp 3: Einfarbigkeit

Du setzt gern auf Kontraste? Zum Grösser-Aussehen ist das nicht ideal. Wähle lieber monochrome Outfits. Denn ein einheitlicher Farbton von Kopf bis Fuss kann dazu beitragen, dass du grösser erscheinst. Entscheide dich also für einfarbige Looks oder Ton-in-Ton-Kombinationen , um eine durchgehende Linie zu schaffen.

Tipp 4: Vertikale

Alles, was lang und gerade ist, hilft dir, dich optisch zu vergrössern. Trage am besten vertikale Linien. Optimal sind Kleidungsstücke mit vertikalen Streifen, da diese optisch strecken und die Illusion von Länge erzeugen können. Das können zum Beispiel auch Hosen mit Bügelfalten, lange Mäntel oder Oberteile mit vertikalen Linien sein. Auch Nadelstreifen-Looks können helfen.

Tipp 5: Haltung

Mach dich nicht kleiner, als du bist. Halte dich möglichst an eine aufrechte Haltung. Denn eine aufrechte Haltung kann dazu beitragen, dass du grösser – und selbstbewusster – wirkst. Achte also am besten darauf, deine Schultern zurückzuziehen und deinen Rücken gerade zu halten. So wirkst du ganz ohne jegliche modischen Kniffe grösser.