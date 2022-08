Liestal BL: Grössere Einschränkungen im Bahnverkehr nach Unfall

Der Bahnverkehr auf der Strecke zwischen Basel und Olten war am Montag nach einem Unfall in Liestal unterbrochen.

Am Montagmorgen hat sich am Bahnhof Liestal ein Unfall ereignet. Infolgedessen kam es zu Verspätungen, Zugausfällen und Umleitungen. Betroffen waren die Schnellzugverbindungen, die ab Basel via Olten verkehren, sowie die S-Bahn. Der Bahnhof Liestal konnte vorübergehend gar nicht bedient werden, meldete ein News-Scout. Gemäss der Störunginfo der SBB war der betroffene Streckenabschnitt während rund zwei Stunden bis kurz nach 11 Uhr vormittags blockiert.