Kreis 9 : Ein Toter in Zürich-Altstetten – Grösserer Polizeieinsatz vor Ort

News-Scouts berichten am Mittwochabend von einem Polizeiaufgebot an der Bernerstrasse Nord in Zürich-Altstetten. Eine Person ist verstorben. Die Polizei geht von einem Delikt aus.

1 / 2 In Zürich News-Scout/20min News-Scout/20min

Mehrere Polizeiautos und Krankenwagen sind am Mittwochabend an die Bernerstrasse Nord in Zürich-Altstetten ausgerückt. Eine Person ist verstorben. «Wir gehen von einem Tötungsdelikt aus», heisst es bei der Stadtpolizei Zürich gegenüber 20 Minuten. Ein News-Scout berichtet: «Um 21.30 Uhr stürmten ein Dutzend Polizisten das Haus.» Eine Anwohnerin schreibt: «Den Verletzten versuchten sie mehr als eine halbe Stunde vor dem Gebäudeeingang zu reanimieren, ohne Erfolg».

Etwas gesehen, etwas gehört? Schick uns deinen News-Input!



Speichere unseren Kontakt im Messenger deiner Wahl und sende spannende Videos, Fotos und Dokumente schnell und unkompliziert an die 20-Minuten-Redaktion. Handelt es sich um einen Unfall oder ein anderes Unglück, dann alarmiere bitte zuerst die Rettungskräfte. Die Verwendung deiner Beiträge durch 20 Minuten ist in unseren AGB geregelt: 20min.ch/agb

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!