Herzogin Meghan war enttäuscht, dass Prinz Harry wenig Geld hatte

Zumindest nicht in so viel, wie Herzogin Meghan (41) bei ihrem Kennenlernen erwartete.

Im Soho House 76 Dean Street in London trafen sich Prinz Harry und Herzogin Meghan im Juli 2016 zu ihrem ersten Date. Im intimen Rahmen lernten sich die beiden nach zahlreichen Instagram-Privatnachrichten endlich persönlich kennen – und schlussendlich lieben. Doch wie Royal-Autor Tom Bower nun bei GB News behauptet, sei die 41-Jährige nach dem Treffen «überrascht und enttäuscht» gewesen. Der Grund: Harry war doch nicht so reich, wie sie anfangs dachte.

Bower, der 2022 das Buch «Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors» schrieb, sprach mit Moderator Dan Wootton über die Missverständnisse der Herzogin in Bezug auf die britische Königsfamilie und beschrieb die US-Amerikanerin als «geldbesessen». «Ihre grosse Überraschung und Enttäuschung war, dass Prinz Harry sehr wenig Geld hatte», so der Schriftsteller. Und weiter: «Sie hatte sich vorgestellt, dass er Hunderte von Millionen, wenn nicht Milliarden, wert sein würde.»