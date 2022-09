Kapselkaffee ohne Kapseln : «Grösste Innovation» – Migros bringt neuartige Kaffeekugeln auf den Markt

Am 6. September will die Migros vor die Medien treten und ein riesiges Geheimnis lüften: Die Migros kündigt nämlich nichts Geringeres als «die grösste Innovation der Unternehmensgeschichte» an. Während der Pressekonferenz will die Unternehmensleitung diese nun vorstellen. Nun ist durchgesickert, dass es sich dabei um ein neues Kaffee-System handeln wird. Auf diese Spur gekommen sind zuerst die Zeitungen von CH-Media. Die Migros habe erst kürzlich die Marke «Coffee B» registrieren lassen.



Die Migros läute «nichts weniger als den Abschied von den Kaffeekapseln ein», schreibt die «SonntagsZeitung». In ihrem Bericht verrät die Zeitung weitere Details zum neuen Kaffee-System. So hätten Forscherinnen und Forscher des Migros-Tochterunternehmens Delica in den vergangenen fünf Jahren am Standort Birsfelden BL Kugeln aus gepresstem Kaffeepulver entwickelt. Diese sollen unverpackt in einer Kartonschachtel liegen und würden von Hand in eine ebenfalls von der Migros entwickelten Coffee-B-Maschine gelegt. Der Kaffee soll anfangs in acht Rezepturen erhältlich sein, die alle auf dem Migros-Kaffeesortiment Café Royal fussen sollen. Sie sollen gleich schmecken wie diese.