Grösste Lüge: «Beziehungen können durch Lügen gestärkt werden»

«Ja, hat gut geschmeckt» oder «ich finde, das sieht echt gut aus» – kleine Lügen, die man im Alltag sagt. Nichtsdestotrotz bleiben es Unwahrheiten. Entscheidend seien jedoch die Motive, die dahinter stehen, meint Psychotherapeut Stephan Scherrer im Gespräch. Ausserdem: «Wir lügen aus purem Eigeninteresse, um uns selbst oder andere zu schützen, aus dem Wunsch nach Anerkennung und Akzeptanz, um eine Beziehung nicht zu gefährden oder manchmal schlicht aus Gewohnheit.» Angeblich soll jeder Mensch 200 Mal am Tag lügen – eine Zahl, die man oft liest, die aber nicht belegt ist. «Fakt ist, wir bedienen uns täglich kleinerer oder grösserer Lügen. Lügen ist also normales menschliches Verhalten und kann als eine evolutionär bedingte Überlebensstrategie angesehen werden», so Scherrer weiter.