Auckland : Grösste Stadt Neuseelands geht wegen 3 Corona-Fällen in den Lockdown

Neusleeland gilt als Musterschüler für den Umgang mit dem Coronavirus. In Auckland wurden nun drei unerklärbare Covid-Infektionen nachgewiesen. Deshalb die grösste Stadt des Landes nun in den Lockdown.

Der Lockdown begann am Sonntag kurz vor Mitternacht (Ortszeit), wie die Premierministerin Jacinda Ardern nach einer Dringlichkeitssitzung von Regierungsmitgliedern angekündigt hatte.

America’s Cup muss verschoben werden

Der Corona-Ausbruch in Auckland hat das Herausforderer-Finale des Segelklassikers America’s Cup vorerst gestoppt. Nachdem Italiens Cup-Jäger am Sonntag auch die Rennen drei und vier im Finale der Herausforderer-Runde gegen Grossbritannien gewonnen hatten, musste der nächste Renntag am Mittwoch verschoben werden.