Auckland : Grösste Stadt Neuseelands wegen Corona für drei Tage im Lockdown

Nach drei Corona-Fällen in Auckland hat am Montag in der Stadt ein dreitägiger Lockdown begonnen. Es ist der erste seit sechs Monaten.

Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern verkündete die neuen Massnahmen und verschärfte im ganzen Land die Vorschriften. Getty Images

Bei den Fällen handele es sich um die ansteckendere, zuerst in Grossbritannien entdeckte Variante, teilten die Gesundheitsbehörden mit. Genomtests hätten keine Verbindung zu zuvor bekannt gewordenen Fällen ergeben, hiess es. Die neuseeländische Ministerpräsidentin Jacinda Ardern hatte den Lockdown nach einer Dringlichkeitssitzung von Kabinettsmitgliedern angekündigt.

Der bis Mittwoch geltende Lockdown ist der erste im Land seit sechs Monaten. Neuseeland hat das Virus erfolgreich unter Kontrolle gebracht; Übertragungen innerhalb des Landes waren zuletzt nicht mehr bekannt geworden. Der Alltag der Menschen verläuft daher weitgehend normal, auf das Tragen von Masken und andere Vorsichtsmassnahmen wird verzichtet.

Verschärfungen fürs ganze Land

Nach dem jüngsten Fall in der grössten Stadt Auckland wurden im Rest des Landes aber ebenfalls einige Vorschriften verschärft, so wurde etwa die Grösse von Menschenansammlungen auf 100 Personen beschränkt.

Bei den drei Infizierten handelt es sich nach offiziellen Angaben um Mitglieder einer Familie: Mutter, Vater und Tochter. Die Mutter arbeite für ein Catering-Unternehmen, das für Fluggesellschaften Wäscherei-Dienste übernehme. Es werde untersucht, ob es eine Verbindung zu einem infizierten Passagier gebe. An Bord von Flugzeugen sei die Mutter nicht gegangen.

In Neuseeland, mit fünf Millionen Einwohnern, wurden seit Beginn der Pandemie etwas mehr als 2300 Infektionsfälle und 25 Todesfälle in Verbindung mit dem Virus bestätigt.