Mit 38 Jahren : Grösster Mann der USA stirbt an einem Herzleiden

Mit einer Körpergrösse von 2,35 Metern galt der aus der Ukraine stammende Igor Vovkovinskiy als grösster Mann der USA. Er ist im Alter von 38 Jahren verstorben.

Der grösste in den USA lebende Mann ist nach Angaben seiner Familie gestorben, wie US-Medien am Montag berichteten. Der aus der Ukraine stammende Igor Vovkovinskiy, mit einer Körpergrösse von 2,35 Metern, wurde demnach 38 Jahre alt. Seine Mutter teilte auf Facebook mit, dass ihr Sohn am Freitag in einem Krankenhaus an einem Herzleiden gestorben sei. Vovkovinskiy war 1989 als Kind aus medizinischen Gründen nach Rochester (US-Staat Minnesota) gekommen. Er wurde wegen eines Tumors behandelt, der bei ihm zu einer starken Ausschüttung von Wachstumshormonen geführt hatte.