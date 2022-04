Grengiols VS : Grösster Solarpark Europas in den Walliser Alpen geplant

In der Walliser Gemeinde Grengiols soll ein fünf Quadratkilometer grosser Solarkraftpark entstehen. Entworfen hat das Projekt der ehemalige SP-Präsident Peter Bodenmann.

Auf dem Boden der Berggemeinde Grengiols soll demnächst das grösste Solarkraftwerk Europas entstehen, wie die «SonntagsZeitung» berichtet. An den Hängen des Saflischtals ist auf rund fünf Quadratkilometern ein Solarpark geplant, dessen Paneele auf einer Höhe von 2000 Metern zwei Terawattstunden Strom pro Jahr liefern sollen. Damit würde dort so viel Strom produziert wie vom aktuell grössten Wasserkraftwerk der Schweiz, der Grande Dixence. Wegen der Höhenlage und der Südausrichtung wäre der Wirkungsgrad der Solarzellen dort besonders hoch, heisst es im Bericht.

Widerstand vorprogrammiert

Armin Zeiter, Gemeindepräsident von Grengiols, zeigt sich begeistert von dem Projektentwurf: «Er ist sensationell und ein Steilpass für unser Dorf.» Mit dem Projekt würden Arbeitsplätze entstehen und Geld in die Gemeindekasse fliessen. Ausserdem müsse die Schweiz mehr in erneuerbaren Solarstrom investieren, um die Ziele der Energiestrategie 2050 zu erreichen, findet Zeiter. Im kommenden Juni will der Gemeinderat des 470-Seelen-Dorfes das Projekt der Bevölkerung vorstellen. Spricht sich eine Mehrheit dafür aus, werden weitere Schritte in die Wege geleitet.