Miese Olympische Spiele – Grösster Unglücksrabe – Nati-Spieler Dario Simion flog nach einem Spiel heim

Nicht nur die Hockey-Nati hatte sich in Peking Grosses vorgenommen. Auch EVZ-Stürmer Dario Simion war motiviert – und landete in der Isolation. Sein Olympia-Abenteuer ist eines zum Vergessen.

1 / 8 Die Olympischen Spiele waren für EVZ-Stürmer Dario Simion zum Vergessen. Jonathan Vallat/freshfocus Kaum in Peking angekommen, musste er wegen eines positiven Tests in Isolation. Andy Mueller/freshfocus Während der Isolation hatte Simion viel Kontakt mit Lars Weibel, General Manager des Nationalteams. freshfocus

Darum gehts Dario Simions Olympia-Abenteuer war eines zum Vergessen.

Der Stürmer konzentriert sich nun ganz auf seinen EV Zug.

Der Meister strebt die Titelverteidigung an, bis dahin ist es aber noch ein langer Weg.

Voller Motivation, Elan und Vorfreude reiste Dario Simion mit der Eishockey-Nati an die Olympischen Spiele nach Peking. Die Schmach von vor vier Jahren sollte ausgewetzt werden, eine Medaille sollte her. Doch kaum angekommen, wurden der EVZ-Stürmer und Teamkollege Denis Malgin positiv auf Corona getestet, beide mussten in Isolation. Simion schaffte es erst kurz vor dem Viertelfinal gegen Finnland zurück zum Team.

«Das war sehr schwierig für mich, ich war lange in Isolation, als ich rauskam, konnte ich nur einmal spielen. Ich habe versucht, viel Energie in das Team zu bringen. Ich wollte positiv bleiben, aber leider haben wir gegen Finnland verloren, es war sehr schnell vorbei», sagt der Tessiner rückblickend. Während der Isolation hatte der 27-Jährige immer Kontakt mit den Kollegen, mit Trainer Patrick Fischer und dem Staff – sie alle motivierten ihn. Speziell mit Lars Weibel, dem General Manager der Nati, sprach Simion viel. «Er hat mir immer wieder gesagt, dass sie mich so lange wie möglich dabei haben möchten. Er sagte, ich solle bereit sein, wenn ich rauskomme, damit ich noch für das Team antreten kann.»

Es bleibt noch Arbeit da

Als er endlich rausdurfte, war der Tessiner bereit, «ich war sehr motiviert». Er hatte sich das Spiel gegen die Tschechen angesehen und war froh, dass die Kollegen gewinnen konnten. «Ich wusste, dass ich wenig Zeit hatte und ich musste sofort spielen. Ich probierte, optimistisch zu bleiben. Aber es war klar, dass das nicht einfach wird, ich war nicht im Rhythmus, das Timing stimmte nicht, aber physisch fühlte ich mich gut.» Und auch vom psychischen Standpunkt her mangelte es nicht an Motivation, er hatte schlicht nichts mehr zu verlieren. Und: «Ich war einfach glücklich, dass ich wieder spielen konnte.»

Nach der bitteren Niederlage ging es am nächsten Tag gleich zurück in die Schweiz und Simion setzte seinen Fokus sogleich wieder auf den EVZ. Die Zuger haben noch zehn Spiele vor sich. Sein persönliches Ziel sei es, so Simion, so schnell wie möglich wieder fit und mental zu 100 Prozent bereit zu sein, um die Playoffs zu spielen. Simion und seine Teamkameraden wissen, dass nur noch wenig Zeit bis zur K.o.-Phase bleibt, «und wir müssen unser Spiel, unseren Rhythmus, unsere Chemie noch finden. Wir haben in Zürich einen soliden Match gespielt. Wir müssen auf diesem aufbauen».

Das erklärte Ziel für den EV Zug ist klar: die Titelverteidigung. «Die Titelverteidigung ist seit September unser Ziel für dieses Jahr. Die Winterspiele sind für mich vorbei, daran denke ich nicht mehr», sagt Simion.