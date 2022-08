Ukraine-Krieg : Grösstes Atomkraftwerk Europas komplett vom Netz genommen

In den vergangenen Wochen war das grösste Akw Europas mehrfach unter Beschuss geraten, was Ängste vor einer Atomkatastrophe schürte. Eine Abkoppelung vom Stromnetz gefährdet auch die notwendige Kühlung der Reaktoren.

Das von der russischen Armee kontrollierte Atomkraftwerk in Saporischschja ist nach Angaben des Betreibers am Donnerstag vollständig vom ukrainischen Stromnetz abgekoppelt worden. Wie die ukrainische Betreibergesellschaft Energoatom im Onlinedienst Telegram mitteilte, wurden die beiden zuletzt noch arbeitenden Reaktoren der Anlage «komplett» vom Netz genommen. Dies sei «das erste Mal in der Geschichte der Anlage» geschehen.