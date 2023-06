Wettbewerb: Uni Bern sucht das grösset Hagelkorn der Schweiz

Der Hagel verursacht in der Schweiz Jahr für Jahr Schäden in Millionenhöhe.

«Alle Hagel-Informationen sind für uns sehr wertvoll»

Hier hast du die grössten Chancen auf den Gewinn

Zum anderen will das Mobiliar Lab seine Forschung aus den letzten zehn Jahren unter die Leute bringen. So kann man auf Hagelforschung.ch nicht nur Bilder hochladen, sondern auch Antworten auf etwa folgende Fragen erhalten: Wo auf der Welt haben sich die bislang grössten Hagelstürme ereignet? Warum ist der Hagel, der Jahr für Jahr Millionenschäden verursacht, im Vergleich zu anderen Wetterphänomenen und Naturgefahren so wenig erforscht? In welchen Regionen der Schweiz hagelt es am meisten?